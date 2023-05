Google integrerer kunstig intelligens i dets produkter

Google integrerer kunstig intelligens i dets kerneprodukt, søgemaskinen Google.

Det har internetgiganten lanceret ved dets årlige konference for software udviklere, I/O, onsdag. Det skriver Reuters.

Teknologien hedder "Search Generative Experience", og den kan både svare på åbne spørgsmål, samtidig med at søgemaskinen bevarer sine velkendte søgeresultater.

- Vi genskaber alle vores kerneprodukter - inklusiv søgning, lød det fra Sundar Pichai, administrerende direktør i Googles moderselskab, Alphabet.

Det er ikke kun søgemaskinen, der kommer til at benytte sig af kunstig intelligens. I Gmail vil kunstig intelligens for eksempel kunne hjælpe med at skrive e-mails, mens det i Google Photos bliver muligt nemt at redigere og lave om på billeder.

I løbet af de kommende uger bliver det muligt for amerikanske forbrugere at få adgang til den nye teknologi. Det foregår gennem en venteliste.

Brugerne får adgang til en prøveversion af teknologien. Her vil Google overvåge den kunstige intelligens kvalitet og hurtighed samt omkostningerne ved de nye søgefunktioner.

Ved konferencen løftede Google også sløret for en opgradering af dets samtalerobot, Bard. Den kommer til at bruge en mere kraftfuld AI-model, som Google kalder PaLM 2.

Bard kommer fremover også til at være multimodal. Det betyder, at den ikke udelukkende kan forstå spørgsmål og give svar, der er tekstbaserede.

For eksempel kan man give den input i form af et billede og bede Bard om at finde på en billedtekst til det konkrete billede.

Desuden vil samtalerobotten blive tilgængelig i mere end 180 lande, annoncerede Google.

Foruden kunstig intelligens præsenterede Google også to nye telefoner. Den ene har navnet "The Pixel Fold", og dens touchskærm kan foldes sammen på midten.

Dermed følger Google i techgiganten Samsungs fodspor, der tidligere har lanceret flere foldbare telefoner.

Den anden telefon, der onsdag så dagens lys, var Googles nyeste mobiltelefon i Pixel-serien, Google Pixel 7. Den kommer blandt andet med bedre kamera og skærm end dens forgængere.

Der blev samtidig offentliggjort en iPad-konkurrent i form af Googles første tablet, Google Pixel Tablet.

/ritzau/Reuters