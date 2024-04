Google overvejer brugerbetaling for nye søgemaskiner

Google overvejer at kræve betaling af brugerne for nye søgemaskiner, der er drevet af kunstig intelligens (AI).

Det skriver avisen Financial Times med henvisning til tre personer, der har kendskab til sagen.

Det vil, hvis det sker, være den største omvæltning i Googles søge-forretning ifølge avisen.

Det viser, at Google stadig søger sig frem med en AI-teknologi, efter at ChatGPT blev lanceret for halvanden år siden, og at selskabets vigtige reklameindtægter kan være truet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Googles ingeniører er i gang med at udvikle teknologien, men der er endnu ikke taget stilling til, om den skal slippes løs, siger en af de informerede personer.

Googles traditionelle søgemaskine vil dog stadig være gratis. Det er den mest brugte i verden indtil nu.

Men det er første gang, at Google overvejer at tage betaling fra brugere for kerneprodukter.

Google har haft svært ved at finde et gensvar på ChatGPT's store popularitet. En chatbot, som udnytter IA. Og det kan true Google forretningsmodel.

Under alle omstændigheder er det i it-branchen en indlysende sandhed, at AI-teknologien vil være den dominerende fremover. Og forretningsmodellerne vil tilpasse sig den nye teknologi.

Artiklen fortsætter under annoncen

Google tjente sidste år 175 milliarder dollar (1200 milliarder kroner) på søgning og tilhørende reklamer.

Nogle analytikere advarer ifølge Financial Times om, at Googles indtægter på reklamer kan blive ramt hårdt, hvis og når man kommer op med AI-løsninger, hvor brugere ikke længere skal klikke sig gennem reklamer.

Online-udgivere, der er afhængige af Googles trafik på nettet, frygter i dag, at de med reklamer vil få færre besøgende på deres hjemmeside. Medmindre Google med ny AI-teknologi sender deres indhold direkte til brugerne.

Googles satsning har hidtil været på AI-softwareprogrammet Gemini, der blandt andet kan anvendes i Gmail. Andre AI-elementer bruges i Googles egne mobiltelefoner ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/