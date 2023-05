Google ventes at afsløre ny AI-teknologi

Internetgiganten Google ventes onsdag at afsløre en ny form for kunstig intelligens i dets produkter.

Det sker på den årlig konference for softwareudviklere i byen Mountain View i den amerikanske delstat Californien. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Gennem et internt projekt, der går under kodenavnet Magi, har selskabet arbejdet på at implementere en generativ kunstig intelligens i dets søgemaskine af samme navn, Google.

Den kunstige intelligens kan besvare spørgsmål med menneskelignende svar og udlede nyt indhold fra tidligere data, skriver Reuters.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hos Microsoft har man allerede implementeret en lignende teknologi i søgemaskinen Bing Chatbot. Den bruger teknologi fra ChatGPT, som selskabet OpenAI står bag.

Bing har i mange år haltet efter Googles søgemaskine, men fik nyvunden opmærksomhed efter brugen af kunstig intelligens.

Googles lancering onsdag kan ændre, hvordan forbrugere får adgang til information samt hvilket firma, der vinder det globale marked for annonceringer i forbindelse med søgninger, skriver Reuters.

Markedet er ifølge firmaet MAGNA estimeret til at være på 286 milliarder dollar i 2023.

Google ventes onsdag også at lancere en ny samtalerobot ved navn PaLM, erfarer CNBC ifølge Reuters.

Den skal være kraftigere end den model, Google lancerede i februar, Bard.

Samtalerobotter dækker over, når en computer eller en robot kan simulere menneskelig tænkning og adfærd.

Artiklen fortsætter under annoncen

For eksempel kan de i løbet af ganske kort tid skrive en skoleopgave, et digt eller computerkode.

I den seneste tid er udviklingen af samtalerobotter og kunstig intelligens blevet kritiseret fra flere sider.

Blandt andet af milliardæren Elon Musk og en lang række eksperter, der i slutningen af marts opfordrede til at sætte udviklingen på pause.

Også Geoffrey Hinton, der har arbejdet i mere end ti år for Google, har kaldt Open Ai's GPT-4 for "ret uhyggelig".

- Lige nu er det, vi ser, ting som GPT-4, der overgår et menneske i mængden af generel viden, og den overgår mennesker langt hen ad vejen.

- Og fremskridtshastigheden taget i betragtning forventer vi, at det udvikler sig hurtigt. Det skal vi være bekymret for, sagde han til BBC i begyndelsen af maj.

/ritzau/Reuters