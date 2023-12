Googles guldmine lider stort nederlag i retten

Google har misbrugt sin markedsposition ved at kræve en andel af alle digitale transaktioner i apps, der er downloadet gennem selskabets Play Store.

Det er et nævningeting i San Francisco i den amerikanske delstat Californien mandag kommet frem til. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det var spilproducenten Epic Games, der for tre år siden lagde sag an mod Google.

Epic Games, der blandt andet står bag det populære videospil Fortnite, anklagede i søgsmålet Google for at misbruge sin magt ved på den måde at beskytte Play Store, en guldmine, som selskabet tjener milliarder af dollar på årligt.

Google tager 15-30 procent af beløbet på alle digitale transaktioner i apps, der er downloadet gennem Play Store.

I modsætning til Google fik Apple i 2021 medhold i en lignende sag, som dog er blevet anket til USA's Højesteret.

Men det ni personer store nævningeting i sagen om Play Store så altså anderledes på tingene.

Det skete, også selv om Google i praksis tillader, at apps på styresystemet Android kan downloades på andre måder end gennem Play Store.

Det kan man ikke på Apples iPhone.

Google forsøgte før retssagen at undgå, at et nævningeting skulle tage stilling til spørgsmålet. Men det blev afvist af dommer James Donato.

Han skal nu tage stilling til, hvad Google skal gøre for at rette op på sin ulovlige tilgang i Play Store. Sagen forventes at blive indledt i anden uge i januar.

Den administrerende direktør for Epic Games, Tim Sweeney, smilte bredt og klappede sine advokater på ryggen, da kendelsen blev læst op i retten, skriver AP.

Google er ikke umiddelbart vendt tilbage på AP's henvendelse om en kommentar.

