Gorbatjov minder om demokratiets vigtighed 30 år efter kupforsøg

Den sidste leder af Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, kalder demokratiet for "den eneste rigtige vej" for Rusland.

Det sker i forbindelse med, at det torsdag er 30 år siden, at kommunistiske ledere forsøgte at tage magten fra Gorbatjov. Deres kupforsøg mislykkedes dog.

- Jeg tror, at det, vi lærte dengang, stadig er relevant i dag. Jeg mener, at den demokratiske måde at udvikle Rusland på er det eneste rigtige. Det er den måde, hvorpå vores land kan blive ved med at udvikle sig og løse problemer, siger den nu 90-årige Gorbatjov i en erklæring.

19. august 1991 forsøgte en række kommunistiske ledere i Sovjetunionen samt topfolk i militæret, der ikke støttede Gorbatjovs demokratiske reformer, at få ham afsat.

Det lykkedes dog ikke for kupmagerne. Især på grund af uventet hård modstand fra Moskvas indbyggere og den russiske leder, Boris Jeltsin, der stillede sig i spidsen for modstanden.

- Folk ville ikke tilbage til den gamle måde. De demokratiske institutioner, der blev oprettet, overlevede testen, siger Gorbatjov.

Han tilskrives æren for de politiske og økonomiske reformer, glasnost og perestrojka. Det var også Mikhail Gorbatjovs udenrigspolitik, der var med til at tage brodden af Den Kolde Krig.

Samtidig nægtede han at anvende våbenmagt over for de grupper i Østeuropa, der gjorde oprør mod deres kommunistiske regeringer.

Efter to dage var kuppet slået ned. Gorbatjov kunne vende tilbage til sit kontor, og Boris Jeltsin havde øget sin magt og indflydelse.

Sovjetunionen overlevede dog ikke kuppet. I december samme år kollapsede landet. Gorbatjov trådte formelt tilbage juledag.

Siden Vladimir Putin overtog magten i Rusland i 2000, har Gorbatjov ofte udtrykt bekymring over fremtiden for landets demokratiske institutioner.

/ritzau/dpa