Gorbatjov skal lørdag begraves i Moskva

Den sidste leder af Sovjetunionen, Mikhail Gorbatjov, begraves lørdag i Moskva.

Det skriver det russiske nyhedsbureau Interfax onsdag.

Gorbatjov døde tirsdag aften i en alder af 91 år.

Lørdag finder først en ceremoni sted i den berømte søjlehal i Fagforeningernes Hus centralt i den russiske hovedstad ifølge Interfax.

Det var blandt andet her, at liget af Josef Stalin lå på lit de parade, efter at han døde i 1953.

Samme dag skal Gorbatjov stedes til hvile på Novodevitjekirkegården, udtaler Vladimir Poljakov, pressesekretær for Gorbatjov-fonden, ifølge nyhedsbureauet Tass.

Her er en række højtstående politikere, kunstnere, kongelige og intellektuelle blevet begravet, siden kirkegården blev etableret i det 16. århundrede.

Det gælder blandt andre Boris Jeltsin, som var Ruslands første præsident og Gorbatjovs politiske rival og efterfølger. Også Gorbatjovs hustru, Raisa, er begravet der. Hun døde i 1999.

Onsdag har vestlige ledere over en bred kam hyldet Gorbatjov.

På grund af den anspændte situation mellem Rusland og Vesten er der usikkerhed om, hvorvidt de kan deltage ved begravelsen, som det ellers er sket flere gange i senere år i Rusland. Blandt andre deltog den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton, da Boris Jeltsin døde i 2007.

Imens har reaktioner på Gorbatjovs død været delte i Rusland, hvor flere mener, at den tidligere sovjetiske leder bidrog til, at landet har fået mindre magt globalt.

Det er endnu ikke besluttet, om Gorbatjov får en statsbegravelse. Kreml ventes i løbet af onsdag at træffe en beslutning om det spørgsmål. Det har Kreml-talsmand Dmitrij Peskov udtalt.

Ifølge Tass har Peskov også sagt, at det vil blive meddelt senere, om præsident Vladimir Putin deltager ved begravelsen.

Gorbatjov kom til magten i Sovjetunionen i 1985.

Som landets leder forhandlede han nedrustningsaftaler med USA's daværende præsident, Ronald Reagan. Det bidrog sammen med Sovjetunionens ringe økonomi til afslutningen på Den Kolde Krig.

I 1990 fik Gorbatjov Nobels fredspris for sin indsats for nedrustning.

/ritzau/Reuters