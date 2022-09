Gorbatjov stedes til hvile ved nedtonet begravelse

Putin har markeret sin afstandtagen til Gorbatjov ved at nægte ham æren af en statsbegravelse.

Russerne begraver lørdag Mikhail Gorbatjov, som havde mange beundrere i Vesten, ved en nedtonet ceremoni. Den står i stærk kontrast til tidligere begravelser af sovjetiske og russiske ledere.

Begravelsen gik officielt i gang klokken 10.00 lokal tid (klokken 09.00 dansk tid).

Forinden blev Gorbatjovs trækiste indhyllet i det russiske flag tidligt på dagen båret ind i den berømte søjlehal i Fagforeningernes Hus tæt på Kreml i hjertet af den russiske hovedstad. Her defilerede tusindvis af moskovitter forbi den åbne kiste lørdag formiddag.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, deltager ikke på nogen måde i begravelsen af Gorbatjov. Det er ikke overraskende, da den nuværende russiske leder har kaldt Sovjetunionens sammenbrud for en "geopolitisk katastrofe".

Putin har markeret sin afstandtagen til Gorbatjov ved at nægte ham den ære og de fanfarer, der er knyttet til en statsbegravelse. Præsidenten meddelte tidligere på ugen, at han havde andre forpligtelser lørdag. Derfor var han forbi kisten en anden dag.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, deltager overraskende i begravelsen. Han ankom midt på dagen for at deltage i en afskedsceremoni.

Ifølge medier skulle Orbán ikke mødes med den russiske præsident under sit ophold i Moskva.

USA og europæiske lande er repræsenteret med deres ambassadører.

Fra den danske ambassade deltager souschef Peter Lassen. Når det ikke er ambassadør Jakob Henningsen, så skyldes det ifølge Udenrigsministeriet, at han netop er tiltrådt i jobbet.

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at den tyrkiske præsident i en samtale lørdag "kondolerede" for tabet af Gorbatjov, som han kaldte en "vigtig indflydelse på nyere russisk og global historie".

Gorbatjov blev en helt i Vesten, da han tillod en ny frihed i Østeuropa efter fire årtier med sovjetisk kommunistisk kontrol. Hans linje banede vejen for genforeningen af Tyskland og af Øst- og Vesteuropa samt omfattende nedrustning.

Gorbatjov stod senere magtesløs og uden nogen politisk position, da Sovjetunionen i 1991 gik i opløsning og samtlige 15 republikker ville være selvstændige. Det var seks år efter, at Gorbatjov var blevet indsat som topleder i Moska.

Under normale omstændigheder ville mange vestlige statsoverhoveder og regeringschefer være strømmet til Moskva for at være med ved Gorbatjovs begravelse. Det har krigen i Ukraine og Vestens sanktioner ændret.

Efter begravelsesceremonien vil Gorbatjov blive stedt til hvile på Novodevitjekirkegården. Her skal han ligge ved siden af sin hustru Raisa. Hun døde for 23 år siden.

Gorbatjovs assistent og oversætter gennem en årrække har sagt, at den afdøde leder var "chokeret" og "sindsoprevet" i de sidste måneder af sit liv på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

- Det knuste ham - følelsesmæssigt og psykologisk, siger Pavel Palasjtenko.

