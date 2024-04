GPS-forstyrrelser fører til aflyste fly mellem Finland og Estland

Luftrummet over det østlige Estland er for tiden ramt af forstyrrelser, der påvirker de GPS-signaler, som fly bruger til at navigere.

Derfor har det finske luftfartsselskabet Finnair indstillet sine flyvninger til byen Tartu i Estland. Det skriver Reuters.

Finnair flyver foreløbig ikke til Tartu fra 29. april til 31. maj.

I sidste uge måtte to fly, der var på vej fra Helsinki i Finland til Tartu, vende om, da de blev udsat for GPS-manipulation.

Estland vil drøfte problemet med EU og Nato, fortæller en talsperson for Estlands udenrigsminister, Margus Tsahkna.

Landet er overbevist om, at Rusland står bag forstyrrelserne.

- Det er et faktum, at Rusland påvirker GPS-udstyr i vores regions luftrum, siger talspersonen.

Udenrigsministeriet har dog ikke fremlagt beviser for påstanden.

Forstyrrelserne i luftrummet er blevet hyppigere siden Ruslands invasion af Ukraine i 2022.

Ifølge Finnair har selskabets piloter registreret problemer især nær den russiske eksklave Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen, over Det Kaspiske Hav og over den østlige del af Middelhavet.

Tidligere mandag beskrev Margus Tsahkna hændelserne i luftrummet som "fuldstændigt bevidste handlinger" og som "hybridangreb" over for den estiske tv-station EER ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Rusland ved udmærket, at forstyrrelserne, som landet forårsager, er meget farlige for vores lufttrafik og går imod internationale konventioner, som Rusland også er en del af, sagde han til EER.

Udenrigsministre fra både Estland, Letland og Litauen advarede søndag i et interview med avisen Financial Times om faren ved GPS-forstyrrelserne.

Ministrene fra de tre baltiske lande sagde ifølge AFP, at russisk GPS-manipulation har øget risikoen for flyulykker.

Selv om Finnair har indstillet sine flyvninger til Tartu, vurderer selskabet ikke, at GPS-forstyrrelser nødvendigvis udgør en fare for flysikkerheden.

Det skyldes, at GPS-systemet er ét af flere navigationssystemer, som piloterne kan anvende.

- Typisk påvirker GPS-manipulation ikke flyruter og flysikkerheden, da piloter er opmærksomme på det, og flyene har alternative systemer, som bliver brugt, når GPS-signalet bliver forstyrret, lyder det fra Finnair ifølge Reuters.

/ritzau/