Gråhåret skelet blotlægger Pompejis kultur

Selv knap 2000 år efter at den tidligere slave Marcus Venerius Secundio mistede livet, har hans mumificerede skelet spor af grå hår og et delvist synligt øre.

Hos de fleste ville detaljerne nok vække en anelse væmmelse.

Men arkæologer har svært ved at få armene ned efter udgravningen af Venerius Secundios gravsted i italienske Pompeji.

Hans jordiske rester er nemlig "et af de bedst bevarede skeletter nogensinde fundet i oldtidsbyen". Det oplyser Pompejis Arkæologiske Park denne uge.

Og en dansk forsker stemmer i.

- Det er ret overraskende, at man finder så velbevaret et skelet, siger Xenia Pauli Jensen, ph.d. i forhistorisk arkæologi og seniorforsker på Moesgaard Museum.

- Romerne brændte normalt deres døde. Men her har hans efterladte brudt normen, og det har været med til at give os dette fund.

Historien om den berømte vulkan Vesuvs eksplosive udbrud har i århundreder fascineret folk.

I år 79 sendte den en strøm af gasser og vulkansk materiale over Pompeji og nærliggende Herculaneum, og på blot 15 minutter var tusindvis døde i askeskyen.

Fundet af den tidligere slave, som menes at være død i årtierne inden naturkatastrofen, kaster nu yderligere lys på områdets unikke kultur.

Ifølge inskriptioner på gravstedet udførte Marcus Venerius Secundio nemlig "optrædener" på både latin og græsk, hvilket ifølge direktøren for Pompejis Arkæologiske Park peger på en "levende og åben kulturel atmosfære".

- Det er det første klare bevis på, at der har været forestillinger på græsk i Pompeji, siger Gabriel Zuchtriegel, som er direktør for Pompejis Arkæologiske Park, i en pressemeddelelse.

Xenia Pauli Jensen uddyber, at byen, som havde op mod 20.000 indbyggere, generelt har været et meget interessant sted at befinde sig.

- Det har været en smeltedigel af forskellige folk. Der var græske kolonier, så kom romerne til, og så var der et oprindeligt folk, der talte oskisk, siger hun.

Især Roms jetset levede et liv i sus og dus i pragtvillaer med swimmingpools.

- De tog til området og havde fede fester. Det mindede måske lidt om en blanding af Las Vegas og Cannes, siger Xenia Pauli Jensen.

Præcis hvor på den sociale rangstige Marcus Venerius Secundio befandt sig, vides ikke.

Men hans store gravsted vidner om en vis social opstigen.

Forskere er nået frem til, at Venerius Secundio efter sin frigivelse sluttede sig til præsteordenen augustalerne.

Nu vil det være oplagt at bruge DNA-undersøgelser til at gå endnu mere i dybden med hans liv.

- Så kan man måske finde ud af, hvilke sygdomme han har haft, hvad han har levet af, og om han lavede tungt arbejde. Det har man ikke kunnet gøre før med Pompeji-indbyggere, så det er ret fantastisk, siger Xenia Pauli Jensen.

- Fundet kan endda blive starten på en større historie, for hvis man begynder at sammenligne DNA-materialet med andre fund i området, kan man få en bedre forståelse for en langt større befolkning.

Det gråhårede skelet blev fundet på en gravplads ved Porta Sarno i den nordøstlige del af Pompeji. Det undersøges for tiden, om området kan åbnes for offentligheden.

/ritzau/