Gradvise lempelser

* Nyt slagord: Fra "Bliv hjemme" hedder det nu "Vær årvagen". Der er dog stadig lagt op til, at briterne skal blive hjemme så meget som muligt.

* Lidt mindre afstand: Folk i risikogrupper skal stadig undgå al unødig kontakt, men for andre kan det nu være i orden at for eksempel sidde to meter fra hinanden på en parkbænk.

* Større bøder: Fra nu af koster det 100 pund (855 kroner) at bryde retningslinjerne. Ved yderligere overtrædelser fordobles bøden hver gang op til maksimalt 3200 pund (27.350 kroner).

* Tilbage til arbejde: Hvis man ikke kan arbejde hjemme, skal man aktivt opfordres til at gå på arbejde. Dog skal man undgå offentlig transport, hvis muligt.

* Nyt alarmsystem: Der indføres et nyt alarmsystem for samfundet med fem niveauer. Niveau 5 er rød og alvorligst, niveau 1 er grøn og betyder fri bane for det hele. I øjeblikket er Storbritannien på niveau 4 men "på vej mod" niveau 3.

Kilder: BBC, Reuters.

/ritzau/