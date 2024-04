Grædende kvinde i Gaza holder om nieces lig på verdens bedste pressefoto

De lidelser, som befolkningen i Gaza gennemgår, er omdrejningspunktet i det billede, der torsdag er blevet hædret med den prestigefyldte fotopris World Press Photo 2024.

Prismodtageren er fotografen Mohammed Salem fra nyhedsbureauet Reuters.

Han har taget et billede af en palæstinensisk kvinde, som holder om sin femårige nieces lig.

Billedet blev taget 17. oktober 2023 ved Nasser-hospitalet i Khan Younis i det sydlige Gaza.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 36-årige kvinde Inas Abu Maamar græder, mens hun holder sin døde niece, der er svøbt i et hvidt klæde.

Ved en ceremoni i Amsterdam siger Rickey Rogers, som er Reuters' globale direktør for billeder og video, at Mohammed Salem modtog nyheden om prisen med "ydmyghed".

Fotografen sagde ifølge Rogers, at "det ikke er et billede at fejre, men at han sætter pris på anerkendelsen og muligheden for at offentliggøre det for en bredere offentlighed".

- Han (Mohammed Salem, red.) håber, at verden med denne pris vil blive endnu mere bevidst om de menneskelige konsekvenser af krig, især for børn, siger Rogers.

39-årige Mohammed Salem har arbejdet for Reuters siden 2003.

/ritzau/Reuters