Grækenland behøver en ny valgrunde i juni for at finde regering

Alt peger på, at grækerne skal ud i en anden valgrunde i slutningen af juni, da det ikke lykkedes nogen af partierne at sikre sig absolut flertal ved søndagens valg.

Det regerende konservative Nyt Demokrati med premierminister Kyriakos Mitsotakis i spidsen kom tæt på med 40,8 procent af stemmerne.

Men det var ikke helt nok til at sikre sig et flertal af de 300 pladser i parlamentet. Der manglede fem mandater.

Som vinder af valget har Mitsotakis tre dage til at afsøge muligheden for at danne en flertalsregering.

Men de tre største partier ved valget har mandag allerede ladet forstå, at de ikke er interesseret i at deltage i en koalitionsregering.

Det er udover Nyt Demokrati Alexis Tsipras venstreorienterede Syriza med 20 procent af stemmerne og det socialdemokratiske Pasok med 11,5 procent.

- Der er ingen mulighed for en koalition. Jeg vil levere mit mandat tilbage i dag, siger Mitsotakis.

Trods en tog- og aflytningsskandale har Mitsotakis og hans konservative parti klaret sig over al forventning ved valget.

Valgloven gør det muligt at holde en anden valgrunde, hvis der ikke kan stables en koalitionsregering på benene.

I anden valgrunde kan det vindende parti sikre sig en bonus på 50 ekstra mandater. Mitsotakis har et skarpt øje på dem. De vil, hvis vælgerne vil det, sikre ham absolut flertal.

Alt tyder på en ny valgrunde 25. juni.

/ritzau/dpa