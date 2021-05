Grækenland lægger frygt bag sig og håber på stor turistsæson

Grækenlands økonomi skrumpede otte procent sidste år. Landet håber på masser af turister i år.

Grækenland genstarter fredag sin turistsæson, hvor både regeringen og rejseindustrien håber på, at udsigt til sol, sand og hav kan give den vigtige industri et tiltrængt rygstød efter sidste års miserable sæson.

- Vi letter anker.

- Vi lægger mørke skyer af frygt og usikkerhed bag os, siger turistminister Harry Theoharis.

Ifølge ministeren er udenlandske turister ivrige efter at besøge landet, som kan byde på solskin og turkis vand.

Sommeren bliver vital i Grækenlands forhåbning om at bringe økonomien på fode igen. Coronapandemien betød sidste år, at landets økonomi skrumpede med otte procent.

Turismesektoren udgør mere end 20 procent af landets bruttonationalprodukt.

Indrejse til landet er tilladt for turister, der kan fremvise et vaccinecertifikat eller en nylig negativ coronatest.

Der er fortsat adskillige restriktioner for rejsende på tværs af Europa. Græske hotelejere regner med, at turismen først for alvor tager fart fra slutningen af juni eller start juli, i takt med at flere bliver vaccineret mod covid-19.

/ritzau/AFP