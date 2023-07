Grækenland: Mennesker har startet de fleste af landets skovbrande

De fleste af de 667 brande, der er opstået i Grækenland i løbet af de seneste uger, er startet af mennesker.

Det siger den græske minister for klimakrise og civil beskyttelse, Vassilis Kikilias, ifølge avisen The Guardian.

- Desværre er størstedelen blevet antændt af mennesker - enten via kriminel uagtsomhed eller bevidst, siger han på et pressemøde.

Derfor kunne de fleste af brandene, der dog er blevet gjort mere sandsynlige på grund af de høje temperaturer, være blevet forhindret.

De første tre uger af juli har været de varmeste, som nogensinde er blevet målt.

Eksperter forklarer, at det skyldes klimaforandringer, hvis omfang er tiltagende på grund af menneskeskabte CO2-udledninger.

Ifølge Vassilis Kikilias er brandene i Grækenland nogle steder opstået meget tæt på hinanden på samme tidspunkt, hvorfor det tyder på, at der ligger en bevidst handling bag.

Grækenland er vant til hedebølger om sommeren, men i år har den varet længere end normalt, siger eksperter.

Ifølge græske meteorologer lå temperaturen tidligere på ugen flere steder i det centrale og sydlige Grækenland på mellem 43 og 46 grader.

EU's klimatjeneste, Copernicus, meddelte onsdag, at røgudviklingen for de græske skovbrande er på det højeste niveau, der er målt i de seneste 21 år.

I de seneste 12 dage har græske brandfolk kæmpet for at slukke over 600 brande, siger Grækenlands regering onsdag.

Forskere fra organisationen World Weather Attribution sagde i et studie, der blev offentliggjort tirsdag, at de hedebølger, som dele af Europa og Nordamerika oplever denne sommer, med stor sandsynlighed ikke ville have fundet sted uden menneskeskabte klimaforandringer.

/ritzau/