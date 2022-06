Grækenland og Cypern lemper coronaregler før vigtig turistsæson

Der er nærmest ingen coronaregler tilbage i de populære turistlande Grækenland og Cypern.

For onsdag har de lempet deres coronarestriktioner endnu mere.

Lempelserne kommer forud for turistsæsonen, der er afgørende for de to landes økonomi.

Begge lande har fjernet hidtidige krav, der har været om mundbind. Det betyder for eksempel, at der ikke længere er krav om at bære mundbind indendørs i Grækenland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dog vil der stadig være krav om mundbind i offentlig transport i byer, på plejehjem og på hospitaler.

Regeringen i Cypern besluttede i sidste uge at fjerne alle restriktioner i lufthavne. Dermed skulle rejsende ikke længere vise vaccinepas eller tage en PCR-test.

I Grækenland er der heller ingen indrejserestriktioner relateret til covid-19. Det vil sige, at man kan rejse til landet uden at skulle vise dokumentation for vaccination, tidligere smitte eller en negativ test.

Sundhedseksperter i Grækenland overvejer, om man også skal lempe kravene til mundbind i taxaer og på både, der forbinder fastlandet med øerne.

Turisme udgør op mod en fjerdedel af Grækenlands bruttonationalprodukt, bnp.

Dermed har landet været udfordret under coronapandemien, som har lagt en stor dæmper på turismen i landet.

Siden februar har den græske regering løbende lempet coronarestriktionerne. Og nu er landet altså næsten helt uden coronaregler.

Næsten 15 procent af Cyperns bnp kommer fra turisme. Sidste år var turismen på middelhavsøen 51 procent lavere end i 2019 - før pandemien.

Cypern og Grækenland er normalt populære turistdestinationer, der ofte trækker mange borgere fra de nordiske lande til med sol, strande og god lokal mad.

/ritzau/AFP