Grækenlands premierminister lover grækerne flere penge

Grækere demonstrerer, mens premierminister Tsipras fremlægger sin økonomiske strategi for det næste år.

I de næste måneder og år vil grækerne få flere penge mellem hænderne, siger Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras.

Grækerne, der i de sidste otte år har holdt skinnet på næsen på grund af det internationale samfunds kriselån, vil nu gradvist opleve, at mindstelønnen stiger, og skatten falder.

Det er noget af indholdet i den tale, som Tsipras holder lørdag aften i byen Thessaloniki i det nordlige Grækenland, hvor den årlige handelsmesse finder sted.

Græske premierministre bruger traditionelt messen til at fortælle om regeringens økonomiske planer for det kommende år, og det gør Tsipras også.

Godt nok er der flere penge i vente, men opstramninger, som grækerne har oplevet siden finanskrisen, bibeholdes.

- Vi er besluttet på, at vi overholder det, vi har aftalt med kreditorerne, siger Tsipras ifølge nyhedsbureauet dpa.

Siden 2010, da Grækenland blev væltet af den internationale finanskrise og et overforbrug igennem flere år, har EU og Den Internationale Valutafond i tre omgange udlånt store milliardbeløb til grækerne.

Lånene er blevet ledsaget af krav om besparelser og reformer, men den 20. august udløb den sidste krisepakke.

Der er sket fremskridt i Grækenland i de sidste otte år.

For første gang siden 2011 er arbejdsløsheden under 20 procent, men de fleste grækere slås med højere skatter og en lavere indtægt.

Der meldes i øvrigt også om demonstrationer i Thessaloniki lørdag aften.

Omkring 7000 mennesker har demonstreret mod dels regeringens politik, dels mod regeringens aftale med nabolandet Makedonien om den navnestrid, der siden Jugoslaviens opløsning har været mellem landet Makedonien og den nordgræske provins af samme navn.

Aftalen siger, at landet Makedonien skal hedde Nordmakedonien.

Mange grækere frygter, at det på et tidspunkt kan resultere i, at regeringen i den makedonske hovedstad, Skopje, en dag gør krav på den nordgræske provins Makedonien.

Aftalen skal til folkeafstemning i Makedonien senere i denne måned. Parlamentet i Grækenland ventes at stemme om den i begyndelsen af 2019.

