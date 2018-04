Grækerne kan snappe efter økonomisk luft igen

Grækenland har økonomisk vækst, og arbejdsløsheden falder, siger OECD.

Den græske økonomi begynder at vise spæde tegn på vækst.

Grækerne har siden finanskrisen for ti år siden kæmpet med dybe økonomiske problemer og reformer, som EU og Den Internationale Valutafond (IMF) har krævet for at give kriselån.

Nu siger den internationale, økonomiske samarbejdsorganisation OECD, at det lysner.

Væksten i Grækenland ventes i år at blive to procent, siger Angel Gurría, OECD's generalsekretær, der mandag har haft et møde i Grækenlands hovedstad, Athen, med premierminister Alexis Tsipras.

Næste år bliver den forventede vækst på 2,3 procent, mener OECD.

Arbejdsløsheden ventes i år at blive 20,4 procent og 19,4 procent næste år.

- Jeg vil gerne lykønske hele det græske folk for den enorme reformanstrengelse. Det har været en meget ambitiøs reformpakke, siger OECD-chefen.

- Disse reformer bærer frugt, tilføjer han.

EU og IMF har krævet en meget mere effektiv - og mindre - offentlig sektor i Grækenland. Højere skatter, mere effektiv skatteunddragelse, opstramning af de sociale goder og en senere pensionsalder.

Det er reformer, som ikke har været populære blandt grækerne, men det er reformer, der har gjort, at Grækenland har fået de store kriselån, som har holdt landet økonomisk oven vande.

Og nu begynder reformkravene at slutte. I august udløber det seneste og måske sidste kriselån med tilknyttede reformkrav.

Angel Gurría opfordrer Grækenland til at fortsætte med at lave reformer efter udløbet af den sidste pakke.

Efter udløbet af den sidste reformpakke og lån vil Grækenland ifølge premierminister Tsipras samarbejde med OECD.

Men han siger, at Grækenland ikke længere har brug for reformer, der strammer bæltet.

Grækenland har brug for tiltag, som løsner bæltet, mener premierministeren.

/ritzau/Reuters