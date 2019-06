Opløser parlamentet: Grækerne skal til valg før tid

Grækenlands præsident godkender premierminister Tsipras' anmodning om at opløse parlamentet og holde nyvalg.

Grækerne skal til valg. Det står klart, efter at landets præsident har accepteret en anmodning fra premierminister Alexis Tsipras om at opløse parlamentet og holde valg tre måneder før tid.

Tsipras og hans venstreorienterede regeringsparti, Syriza, led et svidende nederlag til det konservative Nyt Demokrati ved valget til Europa-Parlamentet i sidste måned.

Det fik Tsipras til at erklære, at han ville holde valg før tid.

Derfor var det en formalitet, at Tsipras mandag gik til præsident Prokopis Pavlopoulos for at bede om opløsning af parlamentet.

Regeringen har meddelt, at den ønsker valget holdt den 7. juli.

Den nuværende valgperiode med Tsipras på posten udløb til oktober, hvis han ikke havde udskrevet valg inden.

Den 44-årige premierminister kom første gang ind på den politiske scene for seks år siden, da Grækenland befandt sig i en dyb økonomisk krise, der havde krævet en lang række smertelige sparetiltag og nedskæringer.

Han og hans Syriza-parti lovede grækerne, at der ikke skulle skæres mere ned til gengæld for økonomiske redningspakker fra EU. Men partiet måtte snart se i øjnene, at hjælp udefra var nødvendigt.

/ritzau/