Grænselov i Texas rammer ny mur efter ordre fra domstol

En omstridt grænselov i Texas er stødt på modstand endnu en gang, efter at en appeldomstol har besluttet at blokere for, at loven bliver håndhævet.

Dermed må politiet i den amerikanske delstat fortsat ikke anholde og tilbageholde migranter, som mistænkes for ulovligt at have krydset grænsen mellem Mexico og Texas.

Det skriver CBS News.

Håndhævelsen af grænselovene - og retsforfølgelse af illegale migranter - tilfalder normalt de føderale amerikanske myndigheder.

Men Texas vil altså have, at delstatens egne myndigheder får samme muligheder.

USA's højesteret gav tidligere i marts grønt lys til, at myndighederne i Texas kunne begynde at implementere loven. Men kort tid efter beordrede en appeldomstol, at loven skulle sættes i bero.

Samme afgørelse faldt tirsdag aften.

Modstandere af grænseloven mener, at den krænker den amerikanske forfatning og føderale lovgivning, da regulering af indvandring til USA normalt ligger hos den føderale regering i Washington D.C.

Texas' guvernør, republikaneren Greg Abbott, underskrev loven i december.

Han sagde i den forbindelse, at den var nødvendig, fordi præsident Joe Bidens regering ikke har gjort tilstrækkeligt for at beskytte Texas mod ulovlig indvandring fra syd.

Kommer loven til at gælde, vil den betyde, at ulovlig indrejse i Texas kan udløse fra 180 dages fængsel op til 20 års fængsel.

Loven kræver, at delstatens domstole sender migranter tilbage fra Texas til Mexico.

Hvis ikke migranterne rejser, kan de straffes med fængsel.

Loven blev første gang blokeret i februar med en afgørelse fra en føderal distriktsdomstol i Austin, Texas.

Inden da havde det amerikanske justitsministerium og Den Amerikanske Borgerrettighedsforening gjort indsigelse mod loven.

Det er uklart, hvornår der ligger en endelig afgørelse om, hvorvidt grænseloven skal endeligt annulleres eller kan blive implementeret.

/ritzau/