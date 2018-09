Grænsen mellem Irland og Nordirland er det helt store Brexit-problem

Storbritannien får status af et tredjeland efter Brexit, hvorfor der skal være kontrol ved grænsen mellem Irland og Nordirland. Men netop den åbne grænse på den irske ø er central i fredsaftalen om Nordirland

I dag er grænsen mellem Irland og Storbritannien helt åben. Det gælder ikke kun den fysiske landegrænse mellem Nordirland og Irland, men også når folk rejser med skib eller fly. Flypassagerer fra Irland skal ikke vise pas, men går frit ind i indenrigsterminaler i Storbritannien på samme vis som rejsende fra Glasgow i Skotland eller kanaløen Jersey.

Men hvor det i lufthavne er let at lade passagerer fra Irland ankomme som alle andre rejsende, er det noget anderledes med den 499 kilometer lange grænse, som siden Langfredagsfredsaftalen fra 1998 kan krydses frit hele 275 steder. Under den mangeårige nordirske konflikt var der stærkt bevæbnet kontrol ved grænsen, og ingen ønsker at vende tilbage til de tider.

Federico Fabbrini, professor i europæisk ret og leder af Brexit-instituttet ved Dublin City University, forklarer, hvorfor grænsespørgsmålet er så følsomt i skilsmisseforhandlingerne mellem EU og Storbritannien.

”Det indre marked har spillet en vigtig rolle i at åbne grænsen, så der ikke er en fysisk grænse, og folk har frit kunnet rejse over grænsen og dermed reducere de gamle spændinger. Men hvis briterne og dermed Nordirland melder sig ud af det indre marked og toldunionen, så kan det være nødvendigt at genetablere grænsekontrollen. Det vil underminere fredsprocessen, for katolikkerne i Nordirland vil føle, at de igen er tilbage i en ghetto. Det er derfor, at det er både et politisk og ideologisk spørgsmål,” siger Federico Fabbrini.

Det store republikanske parti Sinn Féin med katolske rødder har i såvel Nordirland som Irland brugt Brexit til at argumentere for, at Nordirland skal være en del af Irland. Men den holdning står partiet ret alene med.

”I Dublin er der ingen appetit på en genforening. Regeringen har den klare posi-tion, at den ikke vil bruge Brexit som en undskyldning for et forenet Irland. Irland er også meget mere velstående end Nordirland, landet er blevet mere progressivt, som vi så senest med folkeafstemningen om abort, og irerne er langt mere proeuropæiske end folk i Nordirland,” fremhæver Federico Fabbrini.