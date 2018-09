Grænseområde mellem Nord- og Sydkorea er genstand for spekulation

Med de nye forsonlige toner på den koreanske halvø er der atter gang i spekulationerne om, hvilken status området, der har ligget uberørt af menneskehånd siden Koreakrigens våbenhvileaftale i 1953, fremover skal have

Det er indtil videre ren spekulation. På flere måder.

For på både et politisk plan og rent lav-praktisk er der lang vej endnu, før Den Demilitariserede Zone (DMZ) mellem Nord- og Sydkorea kan blive andet end det, den er i dag – en fire kilometer bred og 250 kilometer lang landmine-fyldt zone, der adskiller de to lande. Men med de nye forsonlige toner på den koreanske halvø er der atter gang i spekulationerne om, hvilken status området, der har ligget uberørt af menneskehånd siden Koreakrigens våbenhvileaftale i 1953, fremover skal have.

Det mest populære forslag er, at området eller dele af det skal udnævnes til et Unesco Biosfæreområde.

Det specielle ved DMZ – og til dels den mere ukendte, men langt større civile kontrolzone, CCZ, der på den sydkoreanske side ligger som endnu en buffer – er, at området har udviklet sig til et utilsigtet naturreservat.

Ifølge Sydkoreas nationale institut for økologi er DMZ hjemsted for 91 truede arter, herunder moskushjort, hvidnakket trane, kravebjørn og den sjældne japanske trane. Decideret udryddelsestruede kattedyr som amur-leoparden og den sibiriske tiger er også rapporteret set i området, hvilket dog ikke officielt er bekræftet.

Sydkorea har tidligere – i 2011 – søgt FN om at erklære dele af DMZ for et Unesco Biosfæreområde, men den afsøgning blev afvist. Officielt fordi den var mangelfuld, reelt nok nærmere på grund af modstand fra Nordkorea, der betragtede ansøgningen som et brud på våbenhvileaftalen.

Men nu er der atter grøde i den tanke. Fem kommuner i det nordøstlige Sydkorea meddelte tidligere i år ifølge Yonhap, Sydkoreas nationale nyhedsbureau, at de vil søge igen – og forventer en beslutning på et Unesco-møde til næste år.