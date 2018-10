Grænseovergange til Syrien åbner efter års krig

I et rygstød til den syriske regering åbner flere grænseovergange, der har været lukket grundet borgerkrigen.

Flere grænseovergange mellem Syrien og dets nabolande er åbnet. Det er de for første gang i flere år, mens Syrien har været plaget af en omfattende og blodig borgerkrig.

Den største af overgangene er ved byen Jaber, en større trafikåre mellem Syrien og Jordan. Overgangen er vigtig for samhandlen med hele regionen. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er ekstremt glad og kan næsten ikke udtrykke mine følelser. Grænsen skulle være åbnet for længe siden, for det er en vital vej for alle arabiske lande.

- Jeg ville være den første, der krydsede, og viser alle, at Syrien er sikker. Syrien er tilbage, siger forretningsmanden Hisham Falyoun, som AFP har mødt ved grænseovergangen.

Åbningen af overgangen bliver set som et stort rygstød til Syriens regering og præsident Bashar al-Assad. Under den årelange borgerkrig har mange grænseovergange været spærret, hvilket har ramt økonomien hårdt.

Også en grænseovergang mellem Syrien og de israelsk kontrollerede Golanhøjder er åbnet mandag. Den bliver hovedsageligt brugt af den lokale minoritet Druserne.

Syriens udenrigsminister Walid al-Moualem siger ifølge Reuters, at man forventer, at en større grænseovergang til Irak forventes at blive åbnet snarest.

Oven på protester for mere demokrati mod Bashar al-Assad startede en voldsom borgerkrig i Syrien i 2011. De indledende protester blev hurtigt til en væbnet konflikt mellem en myriade af grupper.

Heriblandt islamistiske militser og senere gruppen Islamisk Stat.

Bashar al-Assads styrker har med støtte fra Rusland genvundet kontrollen med Syrien ved at slå hårdt ned på sine modstandere. Det er blandt andet sket ved at bombe civile og ved brug af giftgas.

/ritzau/