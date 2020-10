Græsk dom: Nationalistisk parti opererede som kriminel gruppe

Lederne af Gyldent Daggry er onsdag dømt skyldige i at have stået i spidsen for kriminel gruppering.

Lederne af det højreorienterede og nationalistiske parti Gyldent Daggry er dømt skyldige i at have stået i spidsen for en kriminel organisation.

Det har en appeldomstol i Grækenland afgjort onsdag. Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Gyldent Daggry har tidligere været et af Grækenlands toneangivende partier. Ikke mindst under landets store gældskrise, hvor det havde tredjeflest mandater i parlamentet.

Det var drabet på den 34-årige rapper Pavlos Fyssas, der i 2013 udløste en stor granskning af det ultranationalistiske parti.

Den græske domstol har tidligere dømt Yiorgos Roupakias, der er tilhænger af Gyldent Daggry, for drabet på den venstreorienterede Fyssas.

I forbindelse med efterforskningen er en række af Gyldent Daggrys ledere blevet anholdt.

/ritzau/