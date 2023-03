Græsk inspektør anholdt i forbindelse med togulykke

En græsk jernbaneinspektør blev fredag anholdt i forbindelse med en togulykke i sidste måned, som kostede mindst 57 mennesker livet. Det oplyser retlige kilder i Athen til nyhedsbureauet AFP.

Togulykken er et dominerende tema i den igangværende valgkamp op til Grækenlands parlamentsvalg 21. maj.

Den anholdte inspektør er sigtet for for at have forstyrret trafiksikkerheden og dermed have forårsaget mange menneskers død.

Inspektøren var på arbejde 28. februar, da et passagertog og et godstog kolliderede frontalt efter at have kørt flere kilometer på samme spor nær byen Larissa.

En stationsforstander, som også var på vagt 28. februar, er tidligere blevet anholdt og fængslet og risikerer fængsel på livstid, hvis han kendes skyldig i anklager om pligtforsømmelse og uagtsomt manddrab.

Stationsforstanderen dirigerede ifølge politiets undersøgelser de to modkørende tog ind på det samme spor, hvorefter de kolliderede. Stationsforstanderen var angiveligt ganske uerfaren i jobbet.

To andre ansatte fra de græske statsbaner, som blev anholdt sagen, er løsladt mod kaution.

Ansatte ved statsbanerne har længe advaret om, at hele togområdet er underbemandet, underfinansiereret og ulykke-truet.

Den græske premierminister, som udskrev valget tre uger før ulykken, har tidligere lovet, at der straks vil blive handlet for at løse "den problematiske situation", som præger det græske togvæsen.

Der har siden ulykken været adskillige demonstrationer rettet mod regeringen og myndighederne over den ringe tilstand, som de græske jernbaner ifølge kritikerne er i.

Grækenlands transportminister har trukket sig fra sin post som følge af ulykken.

I ugerne efter ulykken demonstrerede titusindvis af mennesker i hovedstaden Athen og andre græske byer.

Det er sket under slagråb som "det er ikke en ulykke, og det er en forbrydelse".

Mange af de 350 passagerer i passagertog var studerende.

