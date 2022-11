Græsk kystvagt leder efter migranter fra to forlis

Den græske kystvagt oplyser tirsdag, at den er engageret i to separate eftersøgninger efter migranter fra to forliste fartøjer.

En talskvinde for kystvagten siger, at næsten 60 personer menes at være savnet nær øen Evia. Deres fartøjer sank i et stærkt oprørt hav med vindstød på over 60 kilometer i tiden.

- En af vores patruljebåde reddede ni mænd, som havde reddet sig op på et klippeskær, siger talskvinden.

- Mændene sagde, at der havde været omkring 68 personer på deres båd.

En lignende eftersøgning er i gang nær øen Samos, hvor otte personer har været savnet siden mandag.

Fire migranter, som blev reddet, har sagt, at de var 12 personer i en gummiflåde, som kæntrede.

Grækenland, Italien og Spanien er mål for migranter på flugt fra Afrika og Mellemøsten. De flygter typisk fra fattigdom og konflikter og håber på sikkerhed og bedre leveforhold i EU-lande.

Den græske kystvagt siger, at den har reddet omkring 1500 personer op fra havet i årets første otte måneder. Hele sidste år reddede den færre end 600.

De græske myndigheder oplyser, at menneskesmuglere i dag ofte benytter sig af længere og farligere ruter længere mod syd og blandt andet sejler ud fra Libanon i stedet for Tyrkiet for at undgå EU's patruljebåde i Det Ægæiske Hav.

/ritzau/AFP