Græsk minister forlader sin post efter ødelæggende naturbrand

Regeringen i Grækenland er blevet kritiseret for ikke at gøre nok for at redde borgere fra brand nær Athen.

Efter at en voldsom naturbrand hærgede i Grækenland og dræbte adskillige mennesker, har den græske minister for civilforsvaret, Nikos Toskas, valgt at forlade sin post.

Ministeren, som havde ansvaret for politiet og dets indsats under katastrofen, fratræder sin stilling fredag. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Landets premierminister, Alexis Tsipras, har været under pres for at afskedige embedsmænd, efter at den voldsomme brand omdannede byen Mati øst for Athen til en askehob i slutningen af juli.

- Premierministeren har accepteret hr. Toskas opsigelse, skriver premierministerens kontor i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet.

Regeringen er af oppositionen blevet beskyldt for ikke at gøre nok for at redde de græske borgere fra flammerne.

88 mennesker omkom som følge af katastrofen, mens 40 personer fortsat er indlagt på hospitalet. Ni af de tilskadekomne er i kritisk tilstand. Og én person meldes fortsat savnet.

Således er naturbranden blevet den mest dødelige brandkatastrofe i landets historie.

Oppositionen har anklaget regeringen for at at give utilstrækkelig information og for ikke at have evakueret nok mennesker, set i lyset af at området ofte rammes af naturbrande.

/ritzau/