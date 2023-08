Græsk minister: Naturbrande nær Athen er påsat

Mange af de naturbrande, som hærger Grækenland, menes at være påsat, siger en minister i Athen. Brandene har kostet mindst 20 mennesker livet og omkring 60 brandmænd er blevet kvæstet.

Brandene, som hærger det nordøstlige Grækenland og udkanten af hovedstaden Athen, spreder sig ifølge Reuters hurtigt på grund en kombination af hård blæst og temperaturer på over 40 grader.

Den græske klimaminister, Vassilis Kikilias, siger, at en del af de brande, som raser i nærheden af Athen, er påsat af pyromaner.

- Det, som sker, er ikke bare uacceptabelt, men foragteligt og kriminelt, hedder det i en udtalelse fra den græske minister til græsk tv.

Ifølge Kikilias blev mindst ni brande påsat inden for fire timer i området Avlona ved bjergkæden Parnes nær Athen.

- I begår en forbrydelse mod landet, og I vil ikke slippe af sted med det. Vi finder jer, og I vil blive retsforfulgt, siger han.

EU-Kommissionen siger, at den har sendt op mod 250 brandfolk samt en række brandslukningsfly til Grækenland fra otte EU-lande.

I det nordøstlige Grækenland er brandfronten nu omring 15 kilometer bred.

Nord for Athen kæmper brandmandskab for at forhindre, at flammerne skal nå frem til boligområder.

I Menidi-distriktet ved foden af den skovklædte Parnitha-bjergkæde har mange allerede mistet deres hjem. Flere udtrykker harme over, at myndighederne ikke har formået at standse de påsatte brande.

Det samme område blev også i 2021 ramt af en stor naturbrand.

Et kloster i Boeotia nord for Athen, som er 1000 år gammelt, og som står på Unescos verdensarvsliste, blev onsdag reddet fra flammerne.

I det nordøstlige Grækenland har brande hærget siden lørdag, og der blev tidligere på ugen fundet omkring 20 omkomne, som man antager var migranter og asylansøgere, som var kommet til landet fra Tyrkiet.

Ligene blev fundet ved en barak i et nedbrændt skovområde. To af ofrene var drenge i alderen 10–15 år.

/ritzau/AFP