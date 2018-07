Græsk minister ser stærke tegn på at brand var påsat

Naturbrand uden for Athen med over 80 døde ligner en kriminel handling, siger minister for civilforsvar.

Ifølge den græske regering er der "stærke tegn" på, at en naturbrand tidligere på ugen nær Athen, som kostede over 80 mennesker livet, var påsat.

Det siger den græske minister for civilforsvaret, Nikos Toskas, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi har stærke indikationer og stærke tegn, der peger i retning af en kriminel handling ved ildspåsættelse, siger Toskas.

Den voldsomme brand, der blev forværret af kraftig vind, kostede mindst 83 livet og omdannede byen Mati øst for Athen til en askehob.

Politiet oplyste onsdag til Reuters, at det var ved at undersøge, hvordan der kunne opstå brand tre forskellige steder på samme tid.

300 brandfolk og frivillige er torsdag fortsat i gang med at gennemsøge området for eventuelle døde.

Der er tale om den værste naturbrand i Grækenland i mange årtier. Dødstallet ventes fortsat at stige.

En del danske turister befandt sig i området, da branden opstod mandag. Men ingen er kommet til skade.

/ritzau/