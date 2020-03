Græsk ministerhold i EU: Vores krise kræver jeres støtte

Tyrkiet har længe planlagt at sende migranter mod EU via Grækenland, lyder påstanden fra græske ministre.

Flokkevis af migranter, som de seneste dage har forsøgt at komme ind i EU via Tyrkiets grænse til Grækenland, skubbes på vej af Tyrkiets regering.

Det er budskabet fra tre græske ministre. De holder onsdag pressemøde i Bruxelles, hvor de fremviser korte videoklip, der skal understøtte påstanden.

- Vi har brug for en politisk omfavnelse. Vi har brug for hurtig og effektiv solidaritet fra vores partnere i EU, lyder det fra ministertrioen før et krisemøde mellem EU-landene onsdag aften.

Officielt har Tyrkiet sagt, at grænsen er åben. Regeringen i Ankara har dog afvist, at man hjælper folk på vej.

Onsdag morgen har EU-præsident Charles Michel haft et møde med Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan. På mødet afviste Erdogan, at Tyrkiet har spillet en aktiv rolle. Det refererer EU's udenrigschef, Josep Borrell.

- Svaret (fra Erdogan, red.) er, at de ikke opmuntrer folk til at bevæge sig mod grænsen. Men at de ikke kan forhindre folk i det, siger Borrell.

Ifølge Borrell udtrykte EU-cheferne "forståelse for den svære situation" i Tyrkiet, hvor over tre millioner syriske flygtninge opholder sig.

- Men jeg understregede også, at den seneste udvikling ved EU's grænse ikke fører til en løsning, siger Borrell.

Det vil alene være "de syriske flygtninge", der "betaler prisen".

Grækenlands minister for civilbeskyttelse, Michalis Chrisochoidis, siger på mødet med pressen, at Tyrkiet med de seneste begivenheder har gjort, hvad landets regering har truet med siden juli 2019.

- Dette (strømmen mod grænsen, red.) er planlagt på forhånd, siger Chrisochoidis.

I et af flere videoklip, som ministrene fremviser, fortæller en person, der præsenteres som migrant i Tyrkiet, at han netop er blevet løsladt fra et fængsel. Derpå blev han, fortæller han, hjulpet til grænsen af tyrkisk politi.

En migrant er ifølge borgmesteren i den tyrkiske by Edirne blevet skudt og dræbt af græske betjente.

Det er "fake news fra Tyrkiets regering", lyder en klar afvisning fra de tre ministre.

Grækenland har indtil videre sagt, at behandlingen af asylsager er suspenderet. Det er den foreløbig i en måned.

Onsdag aften mødes EU's indenrigsministre til krisemøde om situationen. Det sker efter græsk ønske.

/ritzau/