Græsk politi beslaglægger 161 kilo kokain gemt i banancontainere

I det nordlige Grækenland er 100 pakker med kokain blevet beslaglagt.

Det oplyser græsk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters lørdag.

Pakkerne med kokain var blevet skjult i to containere, som indeholdt bananer.

Reuters skriver, at containerne kom fra Latinamerika.

De blev beslaglagt ved havnen til byen Piræus, da de ifølge politiet var mistænkelige.

Efterfølgende blev containerne bragt til havnebyen Thessaloniki, hvor myndighederne opdagede de 100 pakker med stoffer.

Samlet set blev der beslaglagt kokain til en værdi på cirka 3,2 millioner euro. Det svarer til næsten 24 millioner kroner.

Stofferne vejede 161 kilo.

Ifølge græsk politi var kokainen på vej til at blive solgt i Grækenland og andre europæiske lande, skriver Reuters.

Beslaglæggelsen er en del af en større indsats, som myndighederne i Grækenland har indledt i samarbejde med kolleger fra Nordmakedonien og det amerikanske narkopoliti.

Indsatsen blev sat i gang i sidste måned, efter at cirka 100 kilo kokain blev fundet og beslaglagt på et lager i Thessaloniki.

Også i dette tilfælde var stofferne gemt i banancontainere.

14 personer er blevet arresteret i forbindelse med fundet af de omtrent 100 kilo kokain.

Det er dog ikke kun i Grækenland, at man har fundet store mængder stoffer på det seneste.

I april fandt toldere 460 kilo kokain i to containere i Helsingborg Havn i det sydlige Sverige.

Det er et af de hidtil største fund af kokain, der er gjort i Sverige.

Havnen i Helsingborg anses for at have udviklet sig til et knudepunkt for smugling af kokain fra Sydamerika til hele Europa.

Den store mængde narkotika havde en værdi af over én milliard svenske kroner på gadeplan, skrev det svenske nyhedsbureau TT.

Det svarer til over 660 millioner danske kroner.

Svenske toldere har siden september sidste år beslaglagt 1,3 ton kokain fra havnen i Helsingborg.

Det oplyste det svenske toldvæsen på et pressemøde i sidste uge, skrev det svenske medie SVT.

