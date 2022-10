Græsk politi finder 92 nøgne migranter ved tyrkisk grænse

Græsk minister tweeter foto af nøgne mænd og beskylder indirekte Tyrkiet for at have sendt dem sådan afsted.

Græsk politi har samlet 92 migranter op, som blev fundet uden tøj på tæt på den græske grænse til Tyrkiet.

Det oplyser græsk politi lørdag ifølge Reuters.

De 92 nøgne mænd blev fundet fredag.

Nogle af dem havde kvæstelser, meddeler politiet.

Tilsyneladende er de kommet til Grækenland i gummibåde over floden Evros, der udgør grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland.

Det er uklart, hvordan og hvorfor mændene har mistet deres tøj.

Det er heller ikke umiddelbart oplyst, hvilken nationalitet de 92 mænd har.

Den græske minister for indvandring, Notis Mitarachi, skriver på Twitter, at Tyrkiets behandling af migranter er "en skændsel for civilisationen".

Ministeren tilføjer, at han forventer, at de tyrkiske myndigheder efterforsker sagen.

Hans kommentar er ledsaget af et foto, der viser nogle af de nøgne migranter. Deres ansigter er sløret på billedet.

Det var lørdag ikke umiddelbart muligt for Reuters at få en kommentar til sagen fra tyrkiske myndigheder.

Grækenland var et af de EU-lande, som et stort antal flygtninge og migranter søgte til under den såkaldte migrantkrise i 2015 og 2016.

På det tidspunkt kom omkring en million mennesker, der flygtede fra krig og fattigdom i Syrien, Afghanistan og Irak, til Grækenland. De fleste af dem kom via Tyrkiet.

Siden da er antallet af migranter, der ankommer til Grækenland, faldet markant.

Men græske myndigheder siger, at de på det seneste har registreret en stigning i antallet af mennesker, der på ulovlig vis krydser landegrænsen fra Tyrkiet til Grækenland eller forsøger at nå en af de græske øer med båd.

Mitarachi gentager på Twitter en opfordring til Tyrkiet om at sikre landets grænse mod EU bedre.

I 2016 indgik EU en aftale med Tyrkiet, hvor den tyrkiske regering gik med til at inddæmme strømmen af migranter til gengæld for milliarder af euro fra EU.

