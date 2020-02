Græsk politi skyder med tåregas mod tusinder af migranter

Tusinder af migranter presser på ved græsk-tyrkisk grænse for at nå Europa. Tyrkiet vil ikke forhindre det.

Tusindvis af migranter, der står ved den græsk-tyrkiske grænse, er lørdag formiddag stødt sammen med græsk politi, der skyder med tåregas.

Det oplyser en fotograf for nyhedsbureauet AFP, der befinder sig på stedet.

Migranterne har samlet sig ved den tyrkiske grænseby Edirne. De presser på for at komme ind i Europa.

Nogle af de mange flygtninge og migranter kaster med sten mod de græske betjente.

Den græske regering har sendt forstærkninger til grænsen for at forhindre et stormløb på grænsen.

Presset er kommet, efter præsident Recep Tayyip Erdogan har meddelt, at Tyrkiets ikke længere vil forhindre flygtninge og migranter i at krydse ind i Europa.

Den græske regering sidder lørdag formiddag i krisemøde i Athen.

/ritzau/