Græsk premierminister: Klimaforandringer er godt for turismen

Efter en ny sommer med omfattende naturbrande, der har ædt skove og kostet flere mennesker livet, skulle man tro, at grækerne er ved at være godt trætte af de klimaforandringer, som ifølge eksperter har spillet en rolle i flammehavet.

Men man burde i stedet se på de muligheder, de stigende temperaturer fører med sig. Sådan lyder det fra Grækenlands premierminister Kyriakos Mitsotakis i et interview med mediet Bloomberg.

- Klimaforandringer er en mulighed for at udvide turistsæsonen, siger han i interviewet.

Uanset hvad man gør, er klimaforandringerne ifølge Mitsotakis en realitet, hvorfor man først og fremmest skal arbejde på at tilpasse sig.

Skovbrande er ikke usædvanlige om sommeren i Grækenland. Men de varme, tørre og blæsende forhold i sommer har bidraget til at gøre brandene værre, og det er forhold, som forskere sammenkæder med klimaforandringer.

I hvert fald 20 personer døde i forbindelse med skovbrande i Grækenland denne sommer.

Blandt andet fandt græske brandfolk i august ligene af 18 personer i et område, der i dagevis var præget af voldsomme skovbrande.

Det skete nær en hytte i Avanta-området i den nordøstlige Alexandroupolis-region.

Den græske ø Rhodos, som er et populært rejsemål for charterturister, var særligt hårdt ramt af skovbrande på især den sydlige del af øen.

Over 30.000 mennesker endte med at blive evakueret på grund af naturbrandene.

Juni til og med august har globalt været de varmeste, der nogensinde er blevet målt. Det har Copernicus, EU's klimatjeneste, fastslået.

Et studie fra den amerikanske forskningsgruppe Climate Central har konkluderet, at udledning af drivhusgasser mindst fordoblede sandsynligheden for de højere temperaturer, som 98 procent af verdens befolkning oplevede.

