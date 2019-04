Græsk regering er på historisk besøg i Nordmakedonien

Grækenland vil investere op mod fire milliarder kroner i Nordmakedonien efter afsluttet navnestrid.

Grækenlands premierminister, Alexis Tsipras, og mange af hans ministre er tirsdag på et historisk besøg i Nordmakedonien, efter en årtier lang navnestrid mellem de to lande er afsluttet.

Den græske regeringsleder landede i hovedstaden Skopje, hvor han mødtes med sin modpart, Zoran Zaev.

Det er det første officielle besøg, som en græsk premierminister aflægger i Skopje, siden den tidligere jugoslaviske republik erklærede sig uafhængig i 1991, hvilket udløste navnestriden med Grækenland.

Den nordlige del af Grækenland bærer også navnet Makedonien, og ifølge grækerne indikerede navnet, at makedonerne gjorde eller ville gøre krav på den græske provins Makedonien.

Det betød, at grækerne konsekvent har blokeret for makedonske forsøg på at blive en del af Nato og EU.

Men det er nu en ny situation, efter at Skopje har accepteret et navneskift og forlænget landets navn til "Nordmakedonien".

På sit et-dages besøg i nabolandet er Tsipras ledsaget af 10 ministre og en stor erhvervsdelegation.

Zaev sagde forud for besøget til AFP, at der vil blive foretaget græske investeringer for over 500 millioner euro (over 3,7 milliarder kroner) i Nordmakedonien, som er langt mindre og fattigere end EU-landet Grækenland.

Tsipras og Zaev er blevet nomineret til Nobels fredspris for at have løst navnestriden.

- Dette er et historisk besøg, erklærede den græske premierminister til det statslige nyhedsbureau MIA. Men han er erkendte samtidig, at mange grækere stadig er "alvorligt bekymrede" over tilnærmelsen til nabolandet, som de stadig opfatter med dyb skepsis eller fjendtlighed.

Det samme gør sig gældende i Nordmakedonien.

Nordmakedonien er allerede ved at blive optaget i Nato, ligesom det håber at kunne indlede optagelsesforhandlinger med EU i juni.

/ritzau/AFP