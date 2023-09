Græsk venstrefløj vælger 35-årig iværksætter som ny leder

Den 35-årige iværksætter Stefanos Kasselakis er søndag blevet valgt som ny leder af det græske venstrefløjsparti Syriza.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

AFP beskriver valget af Kasselakis som en af de største overraskelser i græsk politisk historie. Kasselakis besejrede flere ministre i kampen om lederposten og førte primært sin valgkamp på sociale medier.

Han har ikke nogen særlig erfaring med politik - slet ikke i Grækenland.

Kasselakis blev født i Athen, men flyttede til USA som 14-årig.

Her har han boet i over to årtier og arbejdede blandt andet som frivillig for Joe Bidens valgkamp forud for præsidentvalget i 2008.

Han har også en fortid i investeringsbanken Goldman Sachs.

- Hvis jeg ikke havde oplevet kapitalisme indefra, hvis jeg ikke havde oplevet penges uretfærdighed, så havde jeg måske ikke været venstreorienteret, skrev Kasselakis tidligere på måneden på Facebook.

Kasselakis, der siden 2019 har været gift med manden Tyler Macbeth, har desuden sagt, at "det græske folk er klar til at få en premierminister, der er kompetent, ubestikkelig, uden skrammer og tilfældigvis homoseksuel".

Homoseksualitet er i dag stadig et emne, der kan skabe debat i Grækenland.

Landets magtfulde græsk-ortodokse kirke ser generelt ned på forhold mellem personer af samme køn, skriver AFP. Derudover er landet i høj grad bygget op om den mere traditionelle familiemodel.

Syriza er Grækenlands største oppositionsparti.

Det er dog svækket i forhold til tidligere. Ved det seneste valg i juni fik partiet under 18 procent af stemmerne. Det var det værste resultat i over et årti.

Partiets mangeårige lader, Alexis Tsipras, trak sig umiddelbart efter.

Valget af Kasselakis beskrives som usædvanligt i et land, hvor politiske ledere typisk har en lang politisk baggrund - eller en familierelation.

