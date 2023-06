Græske konservative ventes at tage magten i anden valgrunde

Søndag går grækerne til valgurnerne for anden gang på lidt over en måned for at vælge nyt parlament, og den tidligere premierminister Kyriakos Mitsotakis' konservative parti ventes at kunne sikre sig magten.

Valget holdes i skyggen af en migrantbåds forlis 14. juni, hvor hundredvis af mennesker frygtes omkomne ud for det sydlige Grækenland.

Tragedien er en af de værste i årevis, og den har fremstillet, hvor splittede de græske partier er over migration.

Mitsotakis' parti, Nyt Demokrati, vandt den første valgrunde 21. maj, men sikrede sig ikke det absolutte flertal, der skal til for at få magten uden at danne en koalitionsregering.

Det udløste en anden valgrunde med andre regler, der gør det lettere for vinderpartiet at sikre sig flertal i det græske parlament, der har 300 pladser.

Mitsotakis, der har været premierminister siden 2019, trådte tilbage og et forretningsministerium tog over efter valget i maj.

Meningsmålinger de seneste dage har vist, at Nyt Demokrati får 40 procent af stemmerne.

Det venstreorienterede Syriza med Alexis Tsipras i spidsen sakker bagud og står til omkring 20 procent af stemmerne. Partiet havde magten i Grækenland fra 2015 til 2019.

Valgstederne åbner søndag morgen klokken 07.00 lokal tid og lukker 12 timer senere. Der ventes et resultat omkring klokken 19.00 dansk tid.

Tragedien ud for den græske kyst har skubbet andre temaer i valgkampen til side. Blandt de temaer, der var fremtrædende inden tragedien, er stigende leveomkostninger og en dødelig togulykke i februar, der udstillede mangler i Grækenlands offentlige transportsystem.

Redningsfolk fandt 104 overlevende, men op til 750 mennesker menes at have været stuvet sammen på et faldefærdigt fartøj, der sank på vej fra Libyen til Italien.

Båden blev skygget af den græske kystvagt, inden den sank. Kystvagten siger, at alle om bord på båden havde sagt nej til tilbud om hjælp.

Mitsotakis, hvis regering har slået hårdt ned på migration, siger, at "usle menneskesmuglere" har ansvaret for katastrofen, mens han roser kystvagten for at redde folk.

Tsipras har stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor kystvagten ikke greb ind tidligere. Da Syriza tidligere havde magten i Grækenland, kom mere end en million flygtninge og migranter til græske øer i et forsøg på at nå Europa mellem 2015 og 2016.

