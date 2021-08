Græske skovbrande meldes under kontrol efter inferno

Skov- og naturbrande, der har været skyld i en af de værste naturkatastrofer i Grækenland i årtier, er omsider kommet under kontrol.

Det siger en talsmand for den græske redningstjeneste, Spyros Georgiou, til nyhedsbureauet AFP.

- Fra og med i går er der ikke længere nogen aktiv brandfront, men blot spredte lommer, siger han.

Regn og faldende temperaturer har hjulpet brandmandskabet med at trænge naturbrandene tilbage.

Redningstjenesten er dog fortsat i højt alarmberedskab i forhold til eventuelle opblussende brande på øen Evia og regionen Arcadia på Peloponnes, siger talsmanden.

Her er der områder med kløfter, som det er svært for brandfolkene at nå frem til.

Der ventes i weekenden kraftig vind. Derfor vil det mandskab fra udlandet, der har været sendt til Grækenland for at assistere, forblive hvor det er, oplyser han.

Grækenland har som andre sydeuropæiske lande været ramt af en voldsom hedebølge. Det har en række steder ført til temperaturer over 45 grader.

/ritzau/