Græskejet fragtskib meldes ramt af missil i Det Røde Hav

Et græskejet fragtskib, der sejler under maltesisk flag, er blevet ramt af et missil i Det Røde Hav.

Det oplyser det britiske sikkerhedsfirma Ambrey tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Der er ikke umiddelbart yderligere detaljer om, hvilke skader missilet har påført skibet.

Hændelsen finder sted, på et tidspunkt hvor en stribe angreb fra Yemens Houthi-bevægelse har skabt store problemer for international skibstrafik i Det Røde Hav.

Ambrey melder, at det ramte skib var på vej nordpå og befandt sig omkring 76 sømil nordvest for havnebyen Salif i Yemen.

Også det britiske militærs organisation for maritim handel (UKMTO) melder om en hændelse i området - dog 100 sømil nordvest for Salif.

Skibet har ifølge nyhedsbureauet AFP besøgt Israel efter begyndelsen af offensiven i Gaza. Det var på vej mod Suez, men skiftede kurs og bevægede sig mod en havn efter hændelsen.

Også mandag blev et fragtskib ramt af et missil. Det skete i Adenbugten ud for den yemenitiske kystby Aden.

Yemens Houthi-bevægelse tog mandag aften skylden for det angreb.

Søndag nedskød amerikanske styrker et krydsermissil, der havde et amerikansk krigsskib som mål.

En lang række skibe i farvandene omkring Yemen - Det Røde Hav og Adenbugten - er siden november blevet ramt af angreb udført af Houthi-bevægelsen, som holder til i Yemen.

Houthi-bevægelsen er allieret med Iran og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas i Gaza.

Angrebene på skibstrafikken i Det Røde Hav er ifølge Houthi-bevægelsen hovedsageligt sket som modsvar på Israels krig mod Hamas.

Fredag udførte USA og Storbritannien en række angreb på Houthi-mål i Yemen som gengæld.

Risikoen for angreb i Det Røde Hav har fået mange rederier til at omlægge deres ruter. Det gælder blandt andet danske Mærsk.

Allerede sidste måned meddelte den amerikanske regering, at flere lande ville tage del i sikkerhedsoperationen Prosperity Guardian, der skal sikre trafikken i området.

Angrebene er dog fortsat.

Houthierne har taget magten i store dele af Yemen, heriblandt landets hovedstad, Sanaa, og den vigtige havneby Hodeida. Imens holder den internationalt anerkendte regering til sydpå i havnebyen Aden.

