Granskning: Londons politi er institutionelt sexistisk

Politiet i London er racistisk, misogynt og homofobisk og ikke i stand til at kontrollere sig selv.

Det er konklusionen af en uafhængig granskning af Storbritanniens største politistyrke, der er offentliggjort tirsdag.

Granskningen blev bestilt af den tidligere leder af politiet i London Cressida Dick i 2021.

Baggrunden for granskningen er drabet på 33-årige Sarah Everard i marts 2021. En betjent fra politiet i London har senere fået en livstidsdom for at have voldtaget og dræbt hende. Sagen rystede store dele af Storbritannien og satte fokus på kulturen i hovedstadens politistyrke.

- Der er institutionel racisme, sexisme og homofobi inde i organisationen, når det kommer til, hvordan betjente og personale behandles og udenfor organisationen, når det kommer til, hvordan lokalsamfund kontrolleres, lyder det i rapporten.

Rapporten konkluderer, at politiet "svigter kvinder og børn".

Louise Casey, der sidder i Overhuset i det britiske parlament, har ledt granskningen.

Hun siger, at de i granskningen har fundet "alvorlige" svigt i Londons politi, som har brug for en "radikal reform".

Granskningen blev iværksat over to årtier, efter at der i 1999 blev iværksat en undersøgelse af drabet på den sorte teenager Stephan Lawrence.

Den undersøgelse fandt også institutionel racisme i politistyrken.

Den største barriere i forhold til at løse problemerne i styrken er ifølge granskningen, at politiet går i forsvarsposition og afviser omfanget af problemerne.

- Hvordan du end beskriver det, hvordan du end beskriver det, er der klare beviser på, at de som institution er forudindtagede og diskriminerende? Ja, det er de, siger Casey til journalister inden offentliggørelsen af rapporten.

Mark Rowley, der er leder af Londons politi, siger, at den afdeling, der står for styrkens professionelle standarder er blevet opgraderet. Derfor kan betjente, der ikke lever op til kravene, blive fyret hurtigere.

Der er dog stadig et stykke vej, siger han.

- Jeg kan ikke sige, at vi har reduceret risikoen for en dårlig betjent til nul endnu, men vi luger ud i folk hver dag, og vi gør fremskridt.

/ritzau/Reuters