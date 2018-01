Gravide svenskere melder præventions-app til styrelse

Efter 37 uønskede graviditeter meldes præventions-app til de svenske myndigheder af gravide kvinder.

En app ved navn Natural Cycles, der skal sikre kvinder, at de undgår graviditet, er i Sverige blevet meldt til den svenske lægemiddelstyrelse.

Mindst 37 kvinder er nemlig blevet gravide, selv om de har fulgt appens anvisninger. Det skriver SVT, der er Sverige svar på DR.

App'en blev som den første sidste år godkendt som præventionsmiddel af en EU-tilsynsmyndighed.

Hver morgen beder appen kvinder måle deres kropstemperatur, for derefter at udlede om kvinden har ægløsning. Herefter angiver appen, om det er sikkert at have sex, hvis man ikke ønsker en graviditet som resultat.

Det præcise omfang af graviditeter kendes ikke.

Et enkelt sygehus i Stockholm er stødt på 37 kvinder, der har fået en uønsket graviditet, selv om de har brugt appen. De 37 kvinder har søgt en abort.

I et skriftligt svar til SVT skriver Natural Cycles, at intet præventionsmiddel har en 100 procents succesrate. Selv hævder folkene bag appen, at den har en effektivitet på 93 procent.

I Danmark har læger og lægeorganisationer tidligere udtalt sig skeptisk om appen.

Blandt andet har formand for Dansk Selskab For Obstetrik og Gynækologi Thomas Larsen gjort opmærksom på, at mange faktorer spiller ind på en kvindes kropstemperatur.

Også Charlotte Wilken-Jensen, der er ledende overlæge på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler på Hvidovre Hospital, har advaret mod metoden.

Hun har sidste år henvist til tal, der skulle vise, at appens metode ville føre til graviditet i 16 ud af 100 tilfælde. Altså mere end dobbelt så mange gange som appens udviklere hævder.

