Great Barrier Reef får ny økonomisk saltvandsindsprøjtning

Den australske regering vil de kommende år sætte yderligere en milliard dollar af til at hjælpe med at beskytte verdens største koralrev, Great Barrier Reef.

Det oplyser landets premierminister, Scott Morrison, fredag.

Beløbet i australske dollar svarer til cirka 4,7 milliarder danske kroner.

Udmeldingen om den finansielle indsprøjtning kommer, få måneder efter at det lykkedes den australske regering at forhindre koralrevet i at komme på FN's liste over verdensarvområder, der er "i fare".

Pengene er afsat over de kommende ni år.

De er en tilføjelse til de to milliarder dollar, som den australske regering allerede har afsat til at beskytte Great Barrier Reef fra miljøtrusler de kommende tre årtier.

- Vi støtter koralrevets sundhed og den økonomiske fremtid for de turisme- og overnatningsudbydere og samfund i Queensland, der udgør hjertet af revets økonomi, siger Scott Morrison i en udtalelse.

Great Barrier Reef er en af Australiens mest kendte turistattraktioner. Revet ligger ud for delstaten Queenslands kyst.

Sidste år var det millimeter fra at blive placeret på FN's liste over truet verdensarv. Intenst lobbyarbejde fra Australiens regering fik dog et FN-panel til at udskyde en afstemning om dette til midten af 2022.

Ifølge iagttagere skyldes det, at regeringen gerne vil undgå sådan en politisk ydmygende klarificering.

Great Barrier Reef består af over 3000 individuelle koralrev. Det strækker sig over 2300 kilometer.

De sidste tre årtier har revet dog mistet over halvdelen af sine koraller. Stigende havtemperaturer har de sidste fem år også ført til massiv afblegning af revet.

Verdensnaturfonden (WWF) byder fredag den australske regerings øgede økonomiske støtte velkommen. Miljøorganisationen Greenpeace er mere kritisk.

Den siger i en udtalelse, at det er "utroligt" at se regeringen sætte flere penge af til koralrevet, men samtidig ignorere årsagen til klimaforandringer.

Queensland ventes at blive en nøglestat for premierminister Scott Morrison, når australierne skal til valgurnerne i maj.

/ritzau/Reuters