Greenpeace: Bidens klimaløfte er for langt fra Paris-aftale

Biden vil halvere USA's udslip af drivhusgasser inden 2030, men det er ikke ambitiøst nok, mener Greenpeace.

Det er dejligt, at den amerikanske præsident, Joe Biden, vil halvere USA's udslip af drivhusgasser inden 2030, for det presser andre lande i den rigtige retning.

Men det er ikke ambitiøst nok. Det mener Mads Flarup, generalsekretær i Greenpeace Norden.

- Når han siger en halvering, er det i forhold til USA's udledninger i 2005, som var historisk høje. Vi andre bruger 1990 som basisår, og hvis man skal omregne det til 1990, så svarer det til en reduktion på cirka 43 procent.

- Det er væsentligt lavere end for eksempel den danske udmelding på 70 procent eller EU's udmelding på 55 procent, siger Mads Flarup.

Hvis det skal være kompatibelt med Paris-aftalens ambition, så skulle Bidens ambition ligge omkring de 70 procent, siger generalsekretæren.

Paris-aftalens mål er at begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader fra førindustrielt niveau inden år 2100. 193 lande har tilsluttet sig.

Bidens udmelding kom ved åbningen af et virtuelt klimatopmøde torsdag eftermiddag dansk tid, som præsidenten er vært for.

Målsætningen fra Biden er et ikke-forpligtende løfte. USA's tidligere mål i Paris-aftalen har været en nedskæring på mellem 26 og 28 procent inden 2025 sammenholdt med udslipsniveauet i 2005.

Mads Flarup medgiver, at Bidens udmelding torsdag er et vigtigt skridt i en rigtig retning.

- Men jeg vil holde fast i, at vi må tage udgangspunkt i, hvad klimavidenskaben fortæller os, at vi skal ned på.

- Og så skal vi huske, at der er stor forskel på at have et mål og så rent faktisk levere de konkrete initiativer og penge, som skal til for at nå målet, siger han.

Den danske statsminister, Mette Frederiksen (S), er en af de 40 statsledere fra hele verden, som deltager i topmødet.

Mads Flarup forventer dog ikke, at der kommer de store nyheder på den front.

Samme dag, som topmødet er begyndt, har EU's Copernicus-observationstjeneste meddelt, at Europa sidste år oplevede den varmeste sommer på kontinentet, som nogensinde er blevet registreret.

