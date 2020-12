Greenpeace taber retssag om olieboring i Arktis

Norges højesteret afviser Greenpeaces klimasagsanlæg mod staten i opgør om olieboringer.

Miljøorganisationen Greenpeace har i Norges højesteret tirsdag tabt en sag mod den norske stat om olieboringer i dele af Arktis.

I sagen hævdede Greepeace, at olieboringerne var et brud på befolkningens ret til et sundt miljø. Afgørelsen i højesteret er en stadfæstelse af afgørelser ved to lavere retsinstanser.

Greenpeace havde lagt sag an sammen med miljøgruppen Natur og Ungdom med støtte fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon. Grupperne mener, at Norge ikke kan pumpe mere olie på fra havbunden, hvis verden skal undgå dramatiske klimaforandringer.

- Vi sagsøgte staten, fordi politikerne ikke påtager sig tilstrækkeligt med ansvar for det norske udslip af drivhusgasser, sagde den norske Greenpeace-leder Frode Pleym, da sagen startede ved den norske højesteret i begyndelsen af november.

Miljøgrupperne mener, at de tilladelser, der er givet til olieboringer, er i strid med Norges forpligtelser i Parisaftalen, hvor verdens lande har sat sig mål om at begrænse den globale CO2-udledning for at bremse den globale opvarmning.

/ritzau/NTB