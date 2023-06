Greta Thunberg bliver student og holder sin sidste skolestrejke

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg holder fredag sin sidste skolestrejke til fordel for klimaet.

Det skriver hun på Twitter ifølge nyhedsbureauet TT.

Greta Thunberg har holdt fri fra skole hver fredag i 251 uger - altså gennem fem år - for at gøre opmærksom på klimaudfordringerne.

- Skolestrejke uge 251. I dag afsluttede jeg skolen, hvilket betyder, at jeg ikke længere kan holde skolestrejker for klimaet.

- Dette er derfor min sidste skolestrejke, skriver Thunberg.

Fredag bliver Greta Thunberg student.

Kort tid efter, at den svenske aktivist i 2018 begyndte at holde fri om fredagen for at sætte fokus på klimaforandringerne, etablerede hun klimabevægelsen "Fridays for Future" sammen med andre unge.

Dengang var hun 15 år.

Bevægelsen voksede hurtigt ud over Sveriges grænser.

- I løbet af 2019 strejkede millioner af skoleelever for klimaets skyld og fyldte gaderne i mere end 180 lande, skriver Greta Thunberg på Twitter.

