Greta Thunberg: Det er nu op til os at være modige

Det kræver mod og videnskabeligt begrundede beslutninger, hvis verden skal undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne.

Sådan lyder budskabet mandag fra den svenske klimaaktivist Greta Thunberg efter udgivelsen af en omfattende FN-rapport.

Rapporten fra FN's klimapanel (IPCC) forudser blandt andet ekstreme temperaturer, kraftigt nedbør og oversvømmelser i fremtiden.

- Den nye IPCC-rapport indeholder ikke nogen reelle overraskelser. Den bekræfter, hvad vi allerede ved fra tidligere undersøgelser og rapporter: At vi befinder os i en nødsituation, skriver den svenske klimaforkæmper.

Hun mener, at rapporten er en solid omend forsigtig sammenfatning af det mest pålidelige videnskabelige data.

- Det er nu op til os at være modige og tage beslutninger ud fra det videnskabelige grundlag i de her rapporter. Vi kan stadig undgå de værste konsekvenser, men ikke hvis vi fortsætter som i dag og ikke uden at behandle krisen som en krise, skriver Thunberg.

Den 18-årige svensker er kendt globalt for sin kamp mod klimaforandringer. I 2019 blev hun kåret som Årets Person af det amerikanske magasin Time.

I august 2018 begyndte Thunberg sin skolestrejke for klimaet. Her blev hun væk fra undervisningen hver fredag og demonstrerede i stedet foran Riksdagen i den svenske hovedstad, Stockholm.

Mange elever og studerende forskellige steder i verden lod sig efterfølgende inspirere af den unge svenske klimaaktivist.

/ritzau/