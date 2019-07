Greta Thunberg sejler i yacht til klimamøde i USA

Aktivisten Greta Thunberg vil ikke flyve, så til august vil hun i stedet krydse Atlanterhavet med yacht.

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg vil sejle over Atlanterhavet for at deltage i klimatopmøde i New York og i COP25 i Chile.

Det fortæller den 16-årige aktivist på Twitter og Facebook.

- Jeg er blevet tilbudt et lift med den 60 fod lange (18 meter lange, red.) racerbåd Milizia II. Vi vil sejle over Atlanterhavet fra Storbritannien til New York i midten af august, skriver Greta Thunberg.

Ifølge The Guardian er racerbåden en hurtigsejlende yacht, som er ejet af tyskeren Gerhard Senft. Yachten er udstyret med solpaneler og undervandsturbiner, som kan generere CO2-neutral elektricitet.

Greta Thunberg vil ifølge mediet få følge på båden af bådens kaptajn, Boris Hermann, sin far og Pierre Casiraghi, der er barnebarn af den afdøde prins Rainier III af Monaco.

- De seneste år har millioner af unge mennesker råbt op for at få verdens ledere til at vågne op i forhold til klima- og miljøkrisen.

Allerede i juni fortalte den unge klimaaktivist, at hun ville til topmødet i New York og COP25 i Chile. Hun skrev dog også, at det ville blive en udfordring, da hun ikke flyver, og det ikke er muligt at tage toget.

Men nu har Greta Thunberg altså fundet en løsning på problemet.

- I løbet af de næste måneder vil begivenhederne i New York og Santiago i Chile vise, om de har lyttet. Sammen med mange andre unge på tværs af Amerika og verden vil jeg være der - selv om rejsen vil være lang og udfordrende, skriver hun endvidere.

Greta Thunberg har meddelt, at hun vil holde sabbatår frem til næste sommer.

