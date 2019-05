Greta Thunberg tager et sabbatår

Den verdenskendte svenske klimaaktivist skal deltage i klimamøder i USA og Chile - men det skal være uden fly.

Om få uger er den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg efter planen færdig med grundskolen. Men modsat mange af sine jævnaldrende kommer hun ikke til at gå direkte videre til gymnasiet.

Den unge klimaforkæmper har besluttet at tage et sabbatår og i stedet fortsætte sit engagement for klimaet.

Det siger hun til den svenske avis Dagens Nyheter.

- Det var en svær beslutning, men det er nu, det skal ske, siger Thunberg.

Når sommerferien lakker mod enden, skal hun i september deltage i et særligt klimamøde i FN's hovedkvarter i New York.

Tre måneder senere er hun inviteret til klimamøde i Chiles hovedstad, Santiago, i december.

- Eftersom jeg ikke flyver, må jeg komme over Atlanten på en anden måde. Jeg har ikke rigtigt løst det endnu, men på en eller anden måde kommer jeg derover. Jeg vil i hvert fald forsøge på alle mulige måder, siger Thunberg til avisen.

De færreste kendte Greta Thunberg, da hun i efteråret for første gang satte sig uden for den svenske Riksdag med et håndskrevet skilt med teksten "Skolestrejke for klimaet".

Siden har hun skulket fra skole hver fredag for at demonstrere med krav om, at politikerne tager klimatruslen alvorligt.

Adskillige steder i verden har andre skoleelever kopieret hendes idé og gennemført skole- og klimastrejker.

På få måneder er Greta Thunberg blevet et globalt fænomen.

Hun var inviteret til at tale ved blandt andet FN's klimakonference i Katowice og ved dette års World Economic Forum i Davos i Schweiz.

I lørdags holdt hun sin første tale i København for de titusinder af mennesker, der deltog i Folkets Klimamarch.

Thunberg blev i april opført på magasinet Times årlige liste over de 100 mest indflydelsesrige personer i verden.

/ritzau/TT