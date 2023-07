Greta Thunberg tiltales efter klimaaktion i Malmø

Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg tiltales for at have nægtet at efterkomme politiets anvisninger under en klimaaktion i Malmø i juni.

Det skriver mediet Sydsvenskan.

Under aktionen blokerede hun og andre klimaaktivister for lastbiler, som ønskede at køre ud af havnen.

Ifølge tiltalen nægtede hun at forlade stedet, selv om politiet bad hende om det.

Thunberg indkaldes til et retsmøde i Malmø tingsret, som foreløbig er sat til slutningen af juli.

Den 20-årige svenske klimaaktivist har ikke umiddelbart udtalt sig om tiltalen.

På sin egen profil på Instagram beskrev hun dog aktionen for nogle uger siden.

- Vi vælger ikke at se passivt til og i stedet fysisk stoppe den fossile brændsels infrastruktur, skrev hun.

/ritzau/