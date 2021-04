Gretha Thunberg til USA's politikere: Vi må handle lige nu

Den svenske klimaaktivist har torsdag deltaget i en høring i USA's kongres, mens Biden holder klimamøde.

Klimaaktivisten Greta Thunberg har torsdag advaret medlemmerne af USA's kongres om, at historien vil dømme dem skyldige i klimakatastrofer, hvis ikke de i tide hører op med at give økonomisk støtte til kul- og olieindustrien.

Hendes advarsel kommer samme dag, som præsident Joe Biden har indledt et to dage langt videomøde om klimaet. Her deltager 40 stats- og regeringschefer.

Den 18-årige svenske aktivist har inspireret til en global bevægelse, der kræver handling mod den globale opvarmning.

Hun har torsdag deltaget virtuelt i en høring i et udvalg i Repræsentanternes Hus.

- Det er en simpel kendsgerning, og en ikke så behagelig kendsgerning, at - hvis vi skal leve op til vores løfter og forpligtelser fra Paris - så må vi gøre en ende på subsidier til fossilt brændstof, og det er lige nu, siger hun.

Hun henviser til den globale klimaaftale, der blev indgået i 2016 i den franske hovedstad.

Præsident Biden besluttede i januar som en af sine første handlinger som præsident at lade USA genindtræde i aftalen fra Paris. Hans forgænger, præsident Donald Trump, trak USA ud af aftalen.

/ritzau/Reuters