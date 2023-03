Grønne foreninger: Konflikt mellem natur og klima er falsk

Regeringen tegner et falsk billede, når den siger, at en kommende EU-lov om naturgenopretning kan være en hindring for hurtig udrulning af mere vedvarende energi.

Sådan siger Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace onsdag.

Kritikken kommer, efter at klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) tirsdag præsenterede sine europæiske kolleger for et forslag, der vil betyde lavere ambitioner for naturbeskyttelse og biodiversitet.

Det er nødvendigt, hvis der skal sikres plads nok til de mange vindmøller, som Danmark har planer om, lød et af argumenterne fra klimaministeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det er noget vrøvl. Det siger Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er en falsk konflikt. Det passer simpelthen ikke, at der ikke er plads til vedvarende energi - både til lands og på havet - samtidig med at vi sikrer genopretning af naturen.

- Det kræver dog, at vi omstiller vores landbrug. Det er der, der ligger en konflikt. Det samme gælder i forhold til fiskeriet. Regeringen forsøger så at pakke det ind i spørgsmålet om klima og energisikkerhed. Det er grundlæggende noget vrøvl.

Maria Reumert Gjerding bakkes op af Kristine Clement. Hun er kampagneleder i Greenpeace.

- Det ligner overlagt vildledning fra klimaministeren, når han forsøger at maskere regeringens modstand mod mere naturbeskyttelse som klimahensyn. I virkeligheden handler det om at beskytte det industrielle landbrug, siger hun.

Konkret er det et forslag fra EU-Kommissionen om blandt andet at sikre 20 procent genoprettet natur i 2030, som Danmark mener er for vidtgående.

Artiklen fortsætter under annoncen

Regeringen foreslår derfor, at områder, hvor der blandt andet opstilles vedvarende energikilder, kan blive undtaget.

Det skal medføre en tilsvarende reduktion i de samlede målsætninger for naturgenopretning.

Princippet skal gælde for alle områder, som et land vælger at undtage grundet væsentlig samfundsmæssig interesse, lyder det videre.

Det kan foruden energi også være for eksempel forsvarsaktiviteter eller produktion af fødevarer.

Det danske forslag fik under tirsdagens ministermøde opbakning fra blandt andet Polen, Slovenien, Holland og Portugal.

/ritzau/